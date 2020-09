O dinamarquês Soren Kragh Andersen venceu a 19.ª etapa da Volta a França.

O ciclista da Sunweb cortou a meta isolado, com o tempo 03h36m33 horas, à frente do esloveno Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) e do belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), a 53 segundos do vencedor.

Soren Kragh Andersen destacou-se dos companheiros de fuga na parte final da ligação de 166,5 quilómetros entre Bourg-en-Bresse e Champagnole, conquistando a sua segunda vitória no Tour, depois de ter vencido a 14.ª etapa.

Na tabela geral mantiveram-se as classificações, com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a liderar com 57 segundos de vantagem sobre o compatriota Tadej Pogacar. O colombiano Miguel Ángel López (Astana) é terceiro, a um minutos e 27 segundos do camisola amarela.