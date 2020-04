Não é novidade para ninguém que o eslovaco Peter Sagan, ciclista de 30 anos da equipa Bora-Hansgrohe, marca a diferença no pelotão internacional pelo sentido de humor e irreverência.

Normalmente bem disposto o tricampeão do mundo de estrada está agora em casa onde tenta a todo o custo manter a forma. E nas redes sociais o «Terminator», alcunha pela qual é conhecido, mostrou um pouco da sua sala, onde tem efetuado a preparação física em confinamento.

Na publicação que fez, Sagan deixou um vídeo onde apelou a todos os que o seguem na internet. «Olá pessoal, estou aqui, em casa e espero que estejam bem de saúde e a manterem-se em casa. Eu preciso de fazer qualquer coisa para estar preparado para a próxima vez que nos encontrarmos. Fiquem em casa e aproveitem os momentos com aqueles que vos são mais próximos», referiu.

Logo a seguir, pôs na cabeça um capacete digno de um qualquer gladiador. Vestido com as cores da equipa que representa, o ciclista iniciou um dos exercícios que fazem parte do seu treino, com uma bola de pilates e fez um apelo.

«Mantenham-se protegidos!», disse, enquanto prosseguia o seu treino com uma boa dose de boa disposição e equipado com um capacete especial, bem diferente daqueles que usa em prova.