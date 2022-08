A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou esta terça-feira que o trânsito e estacionamento em Belém, Lisboa, e Vila Franca de Xira estarão condicionados devido à realização do prólogo e da primeira etapa da Volta a Portugal, que decorrem esta quinta e sexta-feira respetivamente.

No prólogo da prova, os corredores irão passar pelo circuito urbano na Avenida da Índia, na zona de Belém, afetando assim a circulação rodoviária, pelo que as autoridades recomendam, em alternativa, a utilização de transportes públicos.

A Avenida da Índia estará encerrada entre as 07h00 e as 21h30 de quinta-feira, assim como a circulação entre esta avenida e a Avenida Torre de Belém e a Rua de Cascais/viaduto de Alcântara, a Praça Afonso de Albuquerque, a Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque, a Travessa da Guarda e a Travessa da Galé.

No dia seguinte realiza-se a 1.ª Etapa da Volta, com partida simbólica do Parque Urbano do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, sendo que a partir das 12h15 existirão congestionamentos de trânsito no atravessamento desta cidade e na travessia da Ponte Marechal Carmona em direção ao Porto Alto.

A PSP apela para que os cidadãos sigam as indicações das autoridades presentes ao longo do percurso da prova e que assistam à prova nos locais indicados, «afastados da berma e sem interferir com a circulação dos ciclistas».

A 83.ª Volta a Portugal em bicicleta inicia-se nesta quinta-feira e decorre até 15 de agosto, com a etapa final a ligar a cidade do Porto a Gaia.