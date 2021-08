Gustavo Veloso (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) emocionou-se este sábado ao longo de toda a nona etapa da Volta a Portugal, mas rejeita despedir-se do pelotão com tristeza, até porque conseguiu mais do que imaginou no ciclismo.

Após a partida simbólica, o pelotão assinalou a despedida de «papá Veloso», como é conhecido, aplaudindo o galego, que cumpriu a última etapa em linha na sua carreira na prova rainha do calendário nacional.

«Foste um lutador e fizeste vibrar o ciclismo português», podia ler-se numa das ardósias da moto-ardósia, enquanto, na outra, escrito a giz, aparecia um «Muito obrigada Gustavo Veloso!».

O galego, de 41 anos, tinha anunciado o abandono da modalidade no ano passado, mas a pandemia de covid-19 fê-lo reconsiderar e ficar no pelotão mais um ano.

«Emocionei-me no início, durante toda a subida da senhora da Graça... todas as pessoas a animarem-me. Mesmo agora, não consigo falar muito», confessou, ainda emocionado e com os óculos com marcas visíveis de lágrimas.

«Agora, o que tenho vontade é de terminar isto, fazer uma festa com a minha gente, porque penso que as despedidas têm de ser alegres e não tristes. Já consegui mais no mundo do ciclismo do que imaginei que ia conseguir.»

Gustavo Veloso tinha de se retirar com mais um triunfo na Volta a Portugal, que termina no domingo em Viseu, tendo até trocado a W52-FC Porto pelo Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel para perseguir esse objetivo, mas uma queda na quarta etapa afastou-o da luta pela geral.

O ciclista espanhol venceu a Volta em 2014 e 2015 e foi ainda vice-campeão da Volta em 2013, 2016 e 2020, sempre atrás de companheiros de equipa, e terceiro em 2019.