Novak Djokovic anunciou, este sábado, que vai falhar o Masters 1000 de Miami, devido a questões pessoais.

Através da rede social X, o tenista sérvio explicou que a decisão se prende com o facto de «nesta fase da carreira ter de encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional».

Hi Miami!

Unfortunately I won’t be playing the @MiamiOpen this year. At this stage of my career, I’m balancing my private and professional schedule. I’m sorry that I won’t experience some of the best and most passionate fans in the world. I’m looking fw competing in MI in future!