A tenista ucraniana Elina Svitolina vai doar os prémios monetários que conquistar no torneio de Monterrey, no México, ao exército do seu país, anunciou na noite de terça-feira (madrugada de quarta-feira em Portugal) a 15.ª classificada da hierarquia mundial WTA, após a vitória sobre a russa Anastasia Potapova.

«Todos os prémios que ganhar aqui irão para o exército [da Ucrânia], por isso, muito obrigado pelo vosso apoio», disse Svitolina, sob os aplausos do público mexicano e visivelmente emocionada, após vencer Potapova, número 81 do mundo, por 6-2 e 6-1.

A esposa do também tenista Gael Monfils jogou com uma saia azul e com camisola amarela, em alusão às cores da bandeira ucraniana, dizendo estar «em missão» pelo seu país.

Svitolina chegou a ameaçar não defrontar Potapova na ronda inaugural do torneio mexicano – do qual é primeira cabeça de série - na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, caso as posições das entidades do ténis não tomassem uma posição face à invasão à Ucrânia.

Já depois da posição da atleta, as associações de tenistas masculina e feminina, ATP e WTA, respetivamente, decidiram que os tenistas russos e bielorrussos poderiam continuar a disputar os torneios organizados sob a sua égide, desde que não o façam sob nome ou bandeira dos seus países. Foi o que fez Potapova, que jogou sob bandeira neutra.

Também a Federação Internacional de Ténis (ITF) suspendeu as federações de ténis da Rússia e da Bielorrússia, que estão assim proibidas de participar e competições internacionais por equipas.