A melhor tenista ucraniana de todos os tempos, Elina Svitolina, garantiu que não defrontará a russa Anastasia Potapova na próxima terça-feira até as entidades reguladoras da modalidade clarificarem a posição sobre a invasão à Ucrânia.

«Espero que as nossas entidades (WTA, ITF e ATP) aceitem as recomendações do Comité Olímpico Internacional (COI) e forcem os atletas desses países a competir sob bandeira neutra e sem mostrarem qualquer tipo de símbolo dos seus países», escreveu nas redes sociais.

No WTA 250 de Monterrey, a 15.ª da hierarquia mundial tem pela frente Anastasia Potapova, a quem isenta de responsabilidades pela invasão da Rússia ao seu país.

«Não culpo os atletas russos, eles não são culpados por aquilo que se está a passar no meu país. Aliás, o apoio dos atletas desses países tem sido fundamental e quero agradecer-lhes», vincou.

Note-se que os russos Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Anastasia Pavlyuchenkova são alguns dos tenistas que já se manifestaram publicamente contra a guerra.

O COI aconselhou as diferentes federações desportivas a excluírem as equipas, seleções e atletas russos e bielorrussos de todos os eventos internacionais.

A grande maioria dos tenistas ucranianos já tinha emitido um comunicado, esta segunda-feira, no qual pediam apoio das entidades e uma clarificação das suas posições, lamentando a falta de reação até ao momento.

Marta Kostyuk e Lesia Tsurenko pediram mesmo, entre outras medidas, o cancelamento dos torneios que estão planeados para se disputar na Rússia.