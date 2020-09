Portugal vai defrontar Polónia, Noruega e República Checa no apuramento para o Europeu de futsal de 2022, ditou o sorteio da fase de grupos de qualificação, realizado esta quinta-feira.

A equipa das quinas, atual campeã em título, integra o grupo 8. Os jogos vão ser disputados em casa e fora, entre o próximo mês de novembro e abril de 2021.

Apuram-se os vencedores de cada um dos oito grupos e também os seis melhores segundos classificados. Todos juntar-se-ão à Holanda na fase final, agendada de 9 de janeiro a 6 de fevereiro de 2022. Os dois piores segundos classificados vão jogar um play-off (de 14 a 17 de novembro de 2021) para definir a outra das 16 vagas.

Sorteio da fase de grupos da qualificação

Grupo 1: São Marino/Dinamarca*, Croácia, Albânia, Ucrânia

Grupo 2: Bulgária/Arménia*, França, Geórgia, Rússia

Grupo 3: Turquia/Grécia*, Azerbaijão, Eslováquia, República da Moldávia

Grupo 4: Inglaterra/Macedónia do Norte*, Roménia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina

Grupo 5: Israel/Chipre*, Cazaquistão, Hungria, Bielorrússia

Grupo 6: Suíça/Alemanha*, Espanha, Letónia, Eslovénia

Grupo 7: Montenegro/Lituânia*, Itália, Bélgica, Finlândia

Grupo 8: Polónia, Portugal (detentor do troféu), Noruega, República Checa

Nota: a * as seleções que ainda vão decidir as últimas vagas via play-off de qualificação, de 2 a 11 de novembro.

As datas dos jogos de qualificação:

2–11 de Novembro de 2020

6–9 de Dezembro de 2020

25 de Janeiro–3 de Fevereiro de 2021

1–10 de Março de 2021

5–14 de Abril de 2021