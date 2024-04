O judoca Jorge Fonseca acumulou três castigos (ippon) e perdeu na estreia dos Europeus, que decorrem em Zagreb, frente ao italiano Gennaro Pirelli.



O português combateu até ao «golden score», período após os quatro minutos iniciais e quando existe um empate entre os judocas, mas viu um terceiro 'shido' (castigo) aos 45 segundos do período extra e foi declassificado (hansoku-make).

No combate, diante de um oponente com quem nunca tinha lutado, Fonseca, medalha de bronze em Tóquio2020, nos Jogos disputados em 2021, e bicampeão mundial em 2019 e 2021, nunca conseguiu realizar pegas eficazes.

Jorge Fonseca segue em 10.º lugar na qualificação olímpica em -100 kg, sendo que os oito primeiros classificados serão cabeças de série nos Jogos, condição que Pedro Soares classificou como muito importante para que o judoca lute por uma medalha.

Portugal, que se apresentou nos Europeus com 15 judocas e conquistou uma medalha de bronze por Catarina Costa (-48 kg), logo no primeiro dia, na quinta-feira, terá ainda este sábado, a fechar a participação, as judocas olímpicas Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).