O Sporting venceu no reduto do FC Gaia por 32-27. no jogo inaugural da segunda ronda da Liga de andebol.

- Sexta-feira, 18 set:

FC Gaia – Sporting, 27-32

- Sábado, 19 set:

Águas Santas – Belenenses, adiado

Boavista – Benfica, 15:00

Boa Hora - Madeira SAD, 16:30

ABC/UMinho - Sporting da Horta, 17:30

Avanca - Vitória de Guimarães, 18:00

Póvoa – Sanjoanense, 19:00

- Domingo, 20 set:

Maia-ISMAI - FC Porto, 17:00