O FC Porto recebeu e venceu o Águas Santas, por 34-28, na tarde deste sábado, no Dragão Arena, em jogo da 14.ª jornada do campeonato de andebol.

Ao intervalo, havia 16-16 no marcador, mas os dragões conseguiram superiorizar-se na segunda parte, com um parcial favorável de 18-12 a permitir o triunfo frente aos maiatos, que na primeira volta, na primeira jornada, tinham imposto a primeira e única derrota dos azuis e brancos até ao momento no campeonato (28-27).

Jack Thurin (FC Porto) e Rui Baptista (Águas Santas), ambos com oito golos, foram os melhores marcadores do encontro.

Na classificação, o FC Porto é segundo classificado, com os mesmos pontos do Benfica e a um do líder Sporting.

Também este sábado, o Académico de Viseu e o Póvoa Andebol venceram.

RESULTADOS – 14.ª JORNADA:

ADA Maia-Benfica, 23-37 (6.ª feira)

Sporting-V. Setúbal, 38-24 (6.ª feira)

FC Porto-Águas Santas, 34-28

GC Santo Tirso-Ac. Viseu, 18-22

Póvoa Andebol-Avanca, 23-21

ABC/UMinho-FC Gaia (17h00, a decorrer)

Os Belenenses-Marítimo (17h00, a decorrer)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 40 pontos

2.º: FC Porto, 39

3.º: Benfica, 39

4.º: Águas Santas, 32

5.º: ABC/UMinho, 29 (menos um jogo)

6.º: Marítimo, 26 (menos um jogo)

7.º: Póvoa Andebol, 26

8.º: Os Belenenses, 25 (menos um jogo)

9.º: V. Setúbal, 25

10.º: Avanca, 24

11.º: FC Gaia, 23 (menos um jogo)

12.º: ADA Maia, 21

13.º: Ac. Viseu, 20

14.º: GC Santo Tirso, 14