O FC Porto conseguiu esta quarta-feira a primeira vitória na Liga dos Campeões de andebol, ao vencer na receção ao Dínamo de Bucareste (32-23), em jogo da 11.ª jornada do grupo A.

Jack Thurin e Nikolaj Laeso, ambos com sete golos cada, foram os grandes destaques dos dragões.

Com este resultado, o FC Porto continua em último lugar do grupo A, com três pontos, a cinco dos lugares de apuramento para os oitavos de final.