O FC Porto contratou o basquetebolista português João Guerreiro, poste/extremo de 31 anos que é o segundo reforço para o plantel orientado por Fernando Sá em 2022/23.

Guerreiro, internacional português (28 jogos), chega aos dragões depois de cinco temporadas na UD Oliveirense. Antes, passou quatro anos no V. Guimarães e também representou Galitos, CAB Madeira e Barreirense. Foi no Barreirense que fez a transição para sénior, depois de um percurso de formação em que também alinhou no Farense.

No seu currículo, Guerreiro conta com dois campeonatos, duas Taças Hugo dos Santos e uma Supertaça.

O outro reforço já garantido é o também internacional português Miguel Maria Cardoso, ex-Sporting, que voltou ao clube azul e branco.