O FC Porto concluiu, esta sexta-feira, a preparação para o jogo de estreia na Liga 2022/23 contra o Tondela, com três nomes no boletim clínico.



Marko Grujic realizou treino condicionado devido a uma fadiga de esforço, esclarecem os dragões. O internacional sérvio juntou-se a Evanilson que também fez treino condicionado. Por sua vez, Manafá continua a intercalou trabalho de ginásio com tratamento e treino condicionado.



Sérgio Conceição referiu que Grujic e Evanilson estão, por isso, em dúvida para o jogo contra o Marítimo, agendado para as 20h30 deste sábado.



O FC Porto não fez qualquer referência à presença ou não de André Franco na sessão de trabalho desta sexta-feira.



