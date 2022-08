Sérgio Conceição acelerou esta quinta-feira a preparação para a estreia na Liga 2022/23, marcada para o próximo sábado (20h30), frente ao Marítimo, no Estádio do Dragão, com apenas dois jogadores indisponíveis.

Manafá continua a restringido ao ginásio e treino condicionado e continua também a contar com a companhia de Evanilson, ainda a recuperar da lesão que contraiu na Supertaça frente ao Tondela.

Os campeões nacionais voltam a treinar esta sexta-feira, pela manhã (10h00), mo Olival, antes de Sérgio Conceição fazer a habitual antevisão do jogo da primeira jornada numa conferência de imprensa que está marcada para o meio-dia.