Antes da visita ao Estádio do Dragão, o treinador do Marítimo, Vasco Seabra, teceu largos elogios a Sérgio Conceição, desvalorizando a saída de jogadores influentes - Mbemba, Fábio Vieira e Vitinha - nos dragões.

«É um FC Porto que perdeu alguns jogadores, como todas as equipas, mas mantém o ‘homem do leme’. O Sérgio Conceição é dos melhores treinadores portugueses da atualidade. É uma referência para todos», o treinador maritimista na antevisão ao embate com o campeão nacional.

Vasco Seabra lembrou ainda que o FC Porto «já ganhou um título [supertaça] esta época, por isso, é uma equipa que está naturalmente motivada».

«Aquilo que sentimos é que vamos ter um adversário altamente competitivo, à imagem do seu treinador. Não costumo ver o Sérgio [Conceição] a agarrar-se a desculpas, vejo as suas equipas sempre muito competitivas, altamente agressivas e intensas no jogo», sublinhou.

O técnico dos insulares referiu ainda que a sua equipa vai apresentar-se destemida e com vontade de competir para «fazer deste um jogo como deve de ser, de qualidade e, obviamente, sair com os três pontos». Ainda assim, admitiu que «nunca há alturas ideais» para defrontar os azuis e brancos.

«Nunca há alturas ideais para jogar contra o FC Porto. Temos uma base do ano passado, é verdade, mas sabemos que vai ser um momento em que os nossos jogadores ainda estão a ambientar-se», adiantou.

O Marítimo, recorde-se, contratou seis jogadores, tendo dois deles, os avançados Pablo Moreno e Jesús Ramírez, chegado à Madeira na semana passada.

«O Pablo [Moreno] esteve mais tempo de fora, porque não estava com uma equipa. O Jesús [Ramírez] estava a jogar, mas num contexto diferente, com outros colegas. Ainda estão a ambientar-se, mas burocraticamente penso que estarão disponíveis para integrar a convocatória», vincou.

Fora das opções, ficam Victor Costa e os reforços Rafael Brito e João Afonso, entregues ao departamento clínico.

Vasco Seabra admitiu que ainda possa haver mexidas no plantel e reconheceu carências em algumas posições.

«O mercado ainda está aberto, pode sempre haver saídas e entradas. Neste momento, sentimos que ainda há uma ou outra posição que precisamos de reforçar para ficar mais competitivos. Se sair alguém, vamos ter de responder no mercado», concluiu.

O Marítimo visita o FC Porto, às 20h30 de sábado, em jogo da jornada inaugural da Liga, com arbitragem de Hélder Malheiro.