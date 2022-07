Declarações do treinador do Tondela, Tozé Marreco, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro, após a derrota na Supertaça ante o FC Porto, por 3-0:

«Parabéns ao FC Porto pela conquista da Supertaça. Saímos completamente inteiros deste jogo. Tínhamos um plano definido. Infelizmente, falou-se pouco de futebol nas conferências, mas tínhamos um plano para o jogo, sabendo que o FC Porto ataca com muita gente, projeta bem os laterais e o nosso plano era, na primeira parte, aproveitar essa transição defensiva do FC Porto, sair por fora ou verticais, porque a reação do FC Porto à perda é fortíssima. A parte que me custa mais é sofrer os golos de bola parada, que não pode acontecer. Quando há um desnível nas equipas, a bola parada não pode ser o fator de decisão nesse momento. De resto, levamos indicadores muito bons para a o campeonato e com todas estas condicionantes, vou contente com essa base de entrega, luta, vontade e competitividade.»

[Golos sofridos:] «Muda a estratégia e os golos foram muito próximos. Condiciona no plano para o jogo e tivemos de reorganizar. Entrámos bem na segunda parte, mas o golo muda tudo e estávamos a sentirmo-nos confiantes no jogo a saber o que tínhamos de fazer. É normal que o golo mude a estratégia.»

«O Tondela esteve sempre positivo no jogo, havia uma ideia montada para o jogo, o Tondela não veio aqui por acaso, sem um plano definido e a minha ideia de jogo, a minha forma de estar, é sempre positiva. Obviamente, sofrendo dois golos tão próximos, abana o Tondela como qualquer equipa. Conseguimos corrigir o que estava mal e, depois, eu estou a ver isto pelo lado positivo, uma equipa que estava a perder 2-0 a assumir o seu jogo e fazer o seu jogo. É uma das partes boas que eu levo deste jogo.»

«Lançámos um menino de 17 anos [Cascavel], vamos ter de lançar mais ao longo desta época e tem de crescer rapidamente para estar preparados. Captar as coisas boas deste jogo e crescer. Disse aos jogadores: isto tem de ser a base para o resto do nosso campeonato. Eu sei que o Tondela passou muito ao lado desta Supertaça e acho que todos devemos refletir sobre isso. Nas conferências não se falou de futebol, não se discutiu tática, discutiu-se que o FC Porto era extremamente favorito. Acho que fica uma lição para o futuro, quando aparecerem mais Tondelas na Supertaça, nas finais da Taça, que se dê um pouco mais de mérito e atenção. Faço a ressalva, que disse ao Sérgio [Conceição] no final do jogo, o Sérgio demonstrou esse respeito e consideração desde o primeiro segundo.»