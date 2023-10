A APEX Capital, fundada pelo português António Félix da Costa, anunciou esta terça-feira ter-se juntado ao investimento estratégico de 200 milhões de euros da Otro Capital na equipa Alpine Racing, da Fórmula 1.

Tal significa que estrelas do futebol como Trent Alexander-Arnold e Juan Mata, do ténis como Alex Zverev ou do boxe como Anthony Joshua vão integrar esta posição minoritária no capital da Alpine, na sua qualidade de investidores na APEX.

«Estou entusiasmado por me juntar como investidor na equipa Alpine F1, juntamente com o meu irmão Tyler. Tendo assistido às corridas de Fórmula 1 como fã, adoro o ambiente de alta pressão do paddock e vi em primeira mão como a equipa Alpine é incrivelmente impressionante», referiu Alexander-Arnold.

«O nosso objetivo comum enquanto grupo de investimento é ajudar a contribuir para o seu sucesso contínuo na grelha, numa altura em que a F1 enfrenta um crescimento incrível enquanto desporto. Como futebolista, compreendo a importância do trabalho de equipa, da inovação e da determinação para atingir os objetivos.»

A Alpine Racing espera, de resto, com esta injeção de capital melhorar a organização e continuar a investir na equipa, de forma a crescer e aproximar-se de rivais como a Ferrari, a Mercedes e a Red Bull.

Para além do investimento financeiro, garante a APEX, os atletas de topo que entraram nesta empresa de capital privado esperam conseguir trazer para a Alpine também alguns dos adeptos que os seguem e as boas práticas das modalidades que praticam.