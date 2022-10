O Sporting anunciou, esta quinta-feira, a extinção da equipa de futebol de praia.

Em comunicado, o clube verde e branco justifica a decisão devido à «inexistência de escalões formativos nesta modalidade», permitindo em consequência um maior foco e optimização do clube na alocação dos seus recursos às modalidades.

«O Sporting Clube de Portugal informa que, no seguimento da estratégia que definiu, assente num modelo desportivo com forte relevância da formação, foi tomada a decisão da não continuidade da modalidade de futebol de praia», começam por referir os leões, em nota oficial.

«O motivo desta decisão deriva da inexistência de escalões formativos nesta modalidade, o que impossibilita os clubes de optarem por um modelo que permita o equilíbrio entre atletas da formação e recrutamento. Esta é assim uma decisão de fundo exclusivamente estratégico, e que permite em consequência um maior foco e optimização do clube na alocação dos seus recursos às modalidades onde o referido modelo é exequível, seguindo a linha do ADN Sporting. O Sporting CP agradece a todos aqueles que honraram o símbolo do leão no futebol de praia, e cujo legado jamais será apagado da memória da história do clube», lê-se, ainda.

Formada na época 2005/06 e retomada em 2009, a equipa do Sporting conquistou três campeonatos nacionais.