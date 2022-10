O Benfica vai estar, ao que tudo indica, impedido de utilizar Ivan Chishkala na Ronda Principal da Liga dos Campeões de Futsal.

Em comunicado publicado nesta quarta-feira, o clube português revela que o jogador russo não teve autorização para entrar na Roménia, país que vai acolher o Grupo 4.

«O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Ivan Chishkala está provisoriamente impossibilitado de jogar na Ronda Principal da Liga dos Campeões de Futsal devido a questões relacionadas com a sua cidadania. Apesar das diligências efetuadas pelo Clube, o jogador não recebeu autorização das entidades da Roménia para entrar naquele país. Ivan Chishkala fez nesta terça-feira a viagem de regresso para Portugal, mas o Sport Lisboa e Benfica continua a envidar esforços para que o jogador ainda possa viajar para a Roménia e ajudar a equipa nesta ronda de qualificação», refere o comunicado encarnado.

O United Galati é o anftrião do Grupo 4, que conta também com o Benfica, e também com uma formação ucraniana, o Uragan, e ainda o Haladás, da Hungria.