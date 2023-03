Raúl Moreira é reforço da equipa de futsal do Benfica, anunciaram as águias.

O fixo de 19 anos chega ao clube da Luz proveniente do ADCR Caxinas. «Era um objetivo muito grande chegar ao Benfica, sou sócio desde que nasci e, por isso, sempre quis dar este passo. Quando temos amor pelo clube, é sempre mais fácil as coisas correrem bem e é isso que espero que aconteça», disse em declarações aos canais próprios dos encarnados.

Raúl Moreira é internacional sub-17, sub-19 e sub-21 por Portugal.

O Benfica está no terceiro classificado da Liga de futsal com 38 menos, menos três do que o Sporting e do que o Sp. Braga, que é líder.