Portugal recebeu e venceu a Geórgia, por 4-2, na noite desta quarta-feira, em encontro relativo à 2.ª jornada da Ronda de Elite de acesso ao Mundial 2024 de futsal.

No Pavilhão Cidade de Viseu, com lotação esgotada, a equipa comandada por Jorge Braz construiu o triunfo com golos de Tomás Paçó (1m), Pauleta (6m), Tiago Brito (13m) e Bruno Coelho (20m).

Para os georgianos, marcaram Giorgi Ghavtadze (24m) e Villian (27m).

No outro jogo do grupo, esta quarta-feira, a Finlândia bateu a Arménia, por 3-2.

Na classificação do grupo E de qualificação, Portugal é líder isolado com seis pontos. A Finlândia tem três, a Geórgia também três e a Arménia ainda não pontuou.