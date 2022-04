Capítulo fechado!

Tal como prometido, Ricardinho pôde despedir-se da camisola das «Quinas» com um último jogo em solo português.

O jogador de 36 anos, que anunciou o final da carreira internacional em novembro, um mês depois de Portugal ter conquistado o Campeonato do Mundo, vestiu a camisola da seleção pela última vez esta quinta-feira. No Multiusos de Gondomar, designado Pavilhão Ricardinho, o jogo terminou com derrota diante da Bélgica (3-2), embora o resultado pouco importasse nesta noite.

Ricardinho cumpriu o sonho de entrar em campo acompanhado pelos filhos, ainda antes de receber uma ovação em pé, quando o jogo foi interrompido simbolicamente ao 10.º minuto.

A Bélgica adiantou-se no marcador, mas Ricardinho viria mesmo a restabelecer a igualdade ainda no primeiro tempo. Depois do descanso, os belgas elevaram a vantagem para 3-1, com Bruno Coelho a reduzir.

O capitão português foi internacional em 188 ocasiões, tendo apontado 142 golos.