Sporting-Fundão, Benfica-Braga/AAUM, Os Belenenses-Torreense e Leões Porto Salvo-Caxinas: estes são os jogos dos quartos de final da Taça da Liga, ditou o sorteio realizado na tarde desta quarta-feira.

Num sorteio condicionado ao facto de Sporting e Braga não poderem defrontar-se nos quartos de final, por terem sido, respetivamente, o primeiro e o segundo classificados na primeira volta do campeonato, ficou definido o alinhamento de jogos para a abertura da final-8, que se realiza no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, de 18 a 21 de janeiro.

Os jogos dos quartos de final estão agendados para 18 de janeiro.

No sorteio, ficou também definido o caminho até à final. As meias-finais, agendadas para 20 de janeiro, vão opor o vencedor do Belenenses-Torreense ao vencedor do Benfica-Braga e o vencedor do Sporting-Fundão ao vencedor do Leões Porto Salvo-Caxinas.

A final é a 21 de janeiro e, com o resultado deste sorteio, um eventual encontro entre Benfica e Sporting só pode dar-se na final.

O Benfica é o atual detentor do troféu: em 2022/23 venceu a Quinta dos Lombos na final, por 3-0.