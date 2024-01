Tatinho é o novo ala da turma de Nuno Dias. O brasileiro, de 31 anos, estreia-se na Europa pela porta do Sporting, depois de jogar pelo Corinthians nas últimas três épocas, e após uma fugaz passagem pelo Japão.

«Estou muito feliz por vestir esta camisola, deste clube grande. É uma equipa que ganha todos os títulos que disputa e eu chego para ajudar. Sei o potencial que tenho e aquilo que sou capaz de dar. Sou um jogador de muita força, gosto de ir um para um», começou por descrever Tatinho, que assinou por três temporadas.

Afamado «desiquilibrador» no Brasil, revela que desde tenra idade se habituou a jogar com os dois pés, ainda que prefira o direito. O internacional pela canarinha vai dividir posição com Pany Varela, Pauleta, Merlim e Taynan, e chega para o lugar de Diego Cavinato.

Para Rodrigo Pais de Almeida, o diretor dos leões revela que Tatinho estava na lista do Sporting «há dois anos» e foi a primeira opção aquando da saída de Cavinato, suspenso pelo uso de doping.

«Em Setembro, quando tivemos uma baixa no plantel, as inscrições já estavam fechadas. Portanto, quando abriram já sabíamos que queríamos trazer o Tatinho. É um jogador que vem acrescentar qualidade e rapidamente vai integrar-se para ser mais uma solução», rematou Rodrigo Pais de Almeida.