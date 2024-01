O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, detalhou esta quarta-feira a negociação por Marcos Leonardo, que está a caminho do Benfica, sublinhando que está a ser respeitada a vontade do jogador em sair.

«Por mais que queiramos fazer uma negociação diferente - e até chegámos a ter essa possibilidade - estamos limitados, primeiro, ao que está escrito. O que está escrito é que temos 70 por cento e o atleta 30», afirmou Marcelo Teixeira, em declarações ao canal “De olho no Peixe”.

«Ainda temos os direitos dos representantes do jogador: nas negociações até ao momento, conseguimos, neste caso, tirar a percentagem do representante do jogador. Já é uma vantagem perante os números que são alcançados. Há um limite de 18 milhões de euros no contrato, o clube chegou ao limite que está no contrato. Então, agora, é só nós avaliarmos, como estamos a avaliar, a forma de pagamento e as condições para que consigamos ter as garantias necessárias dos pagamentos», prosseguiu o dirigente.

«Todos sabem que, no futebol moderno, no futebol atual, não temos nenhuma negociação com valores altos que sejam de uma só vez. Geralmente são valores parcelados - com garantias, óbvio - que é o que o Santos exigirá sempre a partir deste momento. Assim, estamos a estudar a possibilidade do Marcos Leonardo, respeitando a vontade do jogador, que já tinha sido manifestada ao presidente Andrés Rueda anteriormente, de sair na janela anterior. Não saiu na janela anterior, a negociação recomeçou connosco, em valores menores até do que o que estava em contrato. Então nós fomos indo até, no máximo, chegar ao que está em contrato, pelos 70 por cento», concluiu.

Conforme noticiado pelo Maisfutebol, o Benfica ultima esta quarta-feira os detalhes finais da contratação em definitivo de Marcos Leonardo, sendo a negociação por 100 por cento do passe. Já ficou definido que o clube brasileiro ficará com uma mais-valia de 10 por cento numa futura venda e, para avançar no acordo com o Santos, o clube português aceitou pagar 18 milhões de euros fixos.