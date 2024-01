O Benfica está a ultimar esta quarta-feira os detalhes finais da contratação em definitivo de Marcos Leonardo e, segundo apurou o Maisfutebol, a negociação é por 100 por cento do passe do jovem goleador.

Para avançar no acordo com o Santos, o clube português aceitou pagar 18 milhões de euros fixos. Resta agora somente a definição de uma percentagem de mais-valia a ficar com o clube brasileiro.

Inicialmente, as águias avaliavam o avançado de 20 anos entre 10 e 12 milhões de euros - isto, entretanto, pelos 70 por cento do passe que estão vinculados ao Santos, visto que os 30 por cento pertencem ao próprio atleta.

A oferta do emblema da Luz, recorde-se, foi oficializada na última terça-feira, tendo sido anunciada pelo próprio presidente santista Marcelo Teixeira, que, inclusive, publicou nas redes sociais uma foto ao lado do diretor desportivo encarnado Rui Pedro Braz.

Marcos Leonardo, que estreou profissionalmente no Santos com apenas 16 anos, tem em mãos um contrato válido por cinco temporadas para assinar com o Benfica. Há expectativa de o jogador chegar a Lisboa entre quinta e sexta-feira.