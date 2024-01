Rafa Silva está em final de contrato com o Benfica – e é dada como pouco provável a sua continuidade no clube – mas não deixa de ser um dos jogadores importantes da equipa.

De resto, acaba de atingir os 300 jogos com a camisola do Benfica, marca que foi assinalada pelo clube, que divulgou um vídeo com mensagens de diversos colegas de equipa.

Algumas dessas mensagens contrariam a ideia de que Rafa Silva possa estar prestes a despedir-se do clube. É o caso das palavras de Morato que lhe diz mesmo: «venham mais 300»!

João Mário dá os parabéns ao colega, lembrando que «300 jogos por este grande clube não é fácil». «É um orgulho partilhar e fazer alguns jogos contigo, também. E espero fazer muitos mais», acrescentou.

João Neves diz que 300 jogos «é um número espetacular», Gonçalo Guedes afirma que Rafa Silva merece muito, pela pessoa e pela personalidade que tem.

António Silva agradece tudo o que Rafa tem feito pelo clube, Aursnes diz que ele é «fantástico como jogador e como pessoa» e Chiquinho assegura que «é um orgulho partilhar o campo e a vida pessoal» com o avançado.