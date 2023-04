O Sporting goleou o Caxinas por 7-1, no Pavilhão João Rocha, em jogo inaugural da 20.ª jornada da Liga de futsal.

Pany Varela bisou, sendo que os outros golos leoninos foram apontados por Merlim, Pauleta, Cavinato, Hugo Neves e Zicky Té.

Com este resultado o Sporting passa a somar 53 pontos, mais seis do que o Sporting de Braga e mais nove do que o Benfica, embora tenha um jogo a mais.