Terminou a fase regular do campeonato de futsal, com o Sporting a golear em casa o Ferreira do Zêzere por 10-2, para segurar o primeiro lugar. Já o Sp. Braga goleou o Portimonense por 8-2 e ficou no segundo lugar, enquanto o Benfica bateu o Elétrico e encerra esta primeira fase no terceiro posto.

Já estão definidos os jogos do play-off, sendo que o Sporting vai defrontar o Caxinas, enquanto o Sporting de Braga joga com o Fundão e o

Benfica com o Quinta dos Lombos. O outro jogo do play-off opõe Leões Porto Salvo e Eléctrico.

Resultados deste sábado:

Benfica – Elétrico, 4-0

Sporting – Ferreira do Zêzere, 10-2

Futsal Azeméis – Fundão, 2-8

Candoso – Caxinas, 3-1

Sporting de Braga – Portimonense, 8-2

Leões de Porto Salvo – Quinta dos Lombos, 2-1

Classificação

1. Sporting, 57

2. Sporting de Braga, 56

3. Benfica, 50

4. Leões Porto Salvo, 38

5. Eléctrico, 37

6. Quinta dos Lombos, 37

7. Fundão, 35

8. Caxinas, 27

9. Ferreira do Zêzere, 21

10. Candoso, 14

11. Portimonense, 11

12. Futsal Azeméis, 0

Alinhamento dos play-offs:

Sporting – Caxinas

Sporting de Braga – Fundão

Benfica – Quinta dos Lombos

Leões Porto Salvo - Eléctrico