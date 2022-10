Tiaguinho foi convocado para a Seleção Nacional de futsal, para render Bruno Coelho, que sofreu uma lesão muscular no jogo desta quinta-feira, com a Bielorrússia.

O jogador da Quinta dos Lombos rende assim o capitão do Benfica, e reforça as opções de Jorge Braz para o jogo com a Lituânia, em Kaunas, referente à segunda jornada do Grupo 4 de qualificação para o Mundial2024.