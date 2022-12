O líder Benfica teve de suar para bater o Ferreira do Zêzere, em jogo da 10.ª jornada da primeira fase da Liga de futsal (5-4).

Ao intervalo a equipa visitante vencia por 2-0, com golos de Rui Fortes (10m) e Costelinha (20m).

Arthur reduziu depois para o Benfica (24m), mas João Baptista voltou a dar dois golos de vantagem ao Ferreira do Zêzere (25m).

Dois golos de rompante de Rocha restabeleceram a igualdade (29m), e Arthur não quis ficar atrás, proporcionando a primeira vantagem ao Benfica (32m).

A formação visitante respondeu com um golo de David Costa (35m), mas o «hat trick» de Rocha deu a vitória ao Benfica (39m).

As águias somam 26 pontos, mais três do que o Sp. Braga, que venceu a Quinta dos Lombos por 5-1, e do Sporting, que goleou o Fundão por 9-0.

Miguel Ângelo, Anton Sokolov (dois), Diego Cavinato (hat-trick), Esteban Guerrero, Tomás Paçó e Pany Varela foram os autores dos golos leoninos.

RESULTADOS DA 10.ª JORNADA

- Quinta-feira, 08 dez:

Futsal Azeméis – Caxinas, 1-5

Candoso – Portimonense, 2-2

Sporting de Braga – Quinta dos Lombos, 5-1

Leões de Porto Salvo – Elétrico, 0-1

Sporting – Fundão, 9-0

Benfica – Ferreira do Zêzere, 5-4

CLASSIFICAÇÃO

1. Benfica, 26 pts

2. Sporting de Braga, 23

3. Sporting, 23

4. Eléctrico, 21

5. Leões Porto Salvo, 16

6. Quinta dos Lombos, 15

7. Caxinas, 15

8. Ferreira do Zêzere, 14

9. Fundão, 10

10. Portimonense, 5

11. Candoso, 4

12. Futsal Azeméis, 0