Ricardinho, na flash interview ao Canal 11, após o último jogo ao serviço da seleção nacional:

«Hoje é um dia muito especial, com muitas emoções. É a primeira vez em que jogo com a camisola com a estrela e é um orgulho, não há palavras. Sou uma pessoa cheia de sorte, estou há tanto tempo sem treinar e sem jogar, mas chego aqui e sou recebido desta forma pelos meus companheiros da família Portugal. Fazer três treinos com a equipa e conseguir chegar aqui e ainda me despedir desta maneira, com um golo, só faltava mesmo a vitória, mas como hoje era um dia de festa, o resultado era o menos importante.

[Receção do público] A minha primeira grande competição foi aqui em Gondomar. Ser recebido e despedir-me assim… não tenho palavras, foi um trabalho brutal de toda a gente, o carinho sentiu-se a cada minuto. Comigo foi até ao minuto 10, mas tenho de me sentir orgulhoso de todo o trajeto que fiz com a seleção de Portugal e agora estarmos conscientes e contentes, porque temos futuro com esta seleção.

[Entrar com os filhos em campo] Faltavam-me dois troféus. Entrar com os meus filhos no terreno de jogo, o que nunca tinha conseguido e o segundo era jogar nos Jogos Olímpicos. Infelizmente, só consegui concretizar um deles, para que o outro se concretize, é preciso que haja um Mundial de futsal feminino. Espero enviar uma mensagem e deixar o meu apoio, sabendo que agora sou embaixador de futsal pela Federação portuguesa de Futebol e tudo farei, juntamente com o Presidente, para que as meninas tenham esse Mundial e olhem para a nossa modalidade com o valor devido. Já que não vou cumprir o sonho de jogar os Jogos Olímpicos dentro de campo, pelo menos que de fora saiba que aportei alguma coisa.

[Espaço de seleção era onde mais gostava de jogar?] É triste, porque é a última vez. É só isso, obrigado Portugal.»