O basquetebolista argentino Gabriel Deck, vice-campeão do mundo de seleções em 2019, deixou o Real Madrid e é reforço dos Oklahoma City Thunder, da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O acordo pelo ala de 26 anos foi confirmado ao início desta terça-feira pelos Thunder e pelo Real Madrid, clube espanhol pelo qual Deck, nos últimos três anos, venceu um campeonato, uma Taça e três Supertaças.

Em nota oficial, não dando conta dos detalhes do acordo, os Thunder referem que Gabriel Deck assinou «um contrato plurianual».

Segundo o jornal espanhol Marca, o internacional pela Argentina pagou dois milhões de euros que tinha numa cláusula do contrato com o Real Madrid, para poder rumar à NBA, ainda que assim tenha perdido certos direitos caso regresse ao basquetebol europeu no futuro.

Segundo o jornalista da ESPN americana, Adrian Wojnarowski, Gabriel Deck assinou por quatro épocas com os Thunder, nas quais vai auferir um total de 14 milhões e meio de dólares.

Antes de chegar ao basquetebol europeu para jogar em Espanha, Gabriel Deck representou o San Lorenzo e o Quimsa, na Argentina.