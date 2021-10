Filipa Martins continua a fazer história na Ginástica Artística. Nesta quinta-feira a ginasta portuense conseguiu o 7.º lugar na final de «all-around» do Campeonato do Mundo, que está a decorrer em Kitakyushu, no Japão. É o melhor resultado de sempre para Portugal, nesta categoria.

Filipa Martins conseguiu assim um diploma, sendo que no sábado tem ainda a final de paralelas assimétricas.

Foi a primeira vez que uma atleta portuguesa conseguiu marcar presença numa final de aparelhos, em Campeonatos do Mundo.