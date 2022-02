Patrícia Sampaio conquistou este sábado a medalha de bronze na categoria de -78 kg do Grande Slam de Telavive de judo, ao vencer ante a italiana Giorgia Stangherlin.

A judoca portuguesa venceu a adversário a 53 segundos do fim do combate, com uma imobilização que lhe valeu um ‘ippon’, numa altura em que já estava em vantagem por ‘waza-ari’.

Além de Patrícia Sampaio, também Telma Monteiro esteve a representar Portugal no Grande Slam de Telavive, tendo sido eliminada no primeiro combate da categoria de -57 kg por Arlete Podolak.