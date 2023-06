O Benfica oficializou esta sexta-feiras as saídas de Poka e Edu Lamas da equipa de hóquei em patins.

Poka, internacional português de 34 anos, cumpriu as duas últimas épocas nos encarnados e rescindiu por mútuo acordo para, ao que tudo indica, rumar ao Óquei de Barcelos.

Já o espanhol Edu Lamas, que falhou o play-off com o FC Porto numa altura em que era apontado aos dragões, chegou ao fim de contrato com as águias, após quatro temporadas.