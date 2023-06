Ezequiel Mena renovou contrato com o FC Porto até 2027.



O internacional argentino representa os dragões desde 2020 após uma passagem pelo Oeiras e pelo OC Barcelos. Desde então, o hoquista de 24 anos marcou 70 golos em 132 jogos com a camisola azul e branca.



No currículo, Ezequiel Mena conta com títulos mundiais de seleções e clubes, uma Taça Intercontinental, um campeonato nacional, uma Elite Cup e uma Taça de Portugal.