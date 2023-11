O campeão europeu FC Porto carimbou este domingo o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins, com uma goleada por 12-1 imposta aos franceses do Coutras, na cidade espanhola de Lérida.

Na última e decisiva jornada do Grupo C, os dragões esmagaram por 12-1 os franceses do US Coutras e assegurou a primeira posição, com sete pontos, em igualdade com o Lleida.

A goleada da formação azul e branca foi construída com golos de Roc Pujadas (cinco), Diogo Barata (três), Carlo di Benedetto (três) e Ezequiel Mena, contra um de Sérgio Pérez.

O FC Porto junta-se assim à Oliveirense, Sporting de Tomar e Valongo, que já tinham alcançado a qualificação para fase de grupos, no sábado. Benfica, Sporting e Óquei de Barcelos já tinham garantido a presença diretamente.