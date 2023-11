O Benfica goleou no terreno da Oliveirense esta quarta-feira, por 4-0, na sexta jornada da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins.

Roberto Di Benedetto adiantou as águias aos três minutos, com uma stickada de longa distância, a que se seguiu uma boa réplica do conjunto de Oliveira de Azeméis. Pedro Henriques travou as investidas dos anfitriões e Nil Roca fez o 2-0 aos 20 minutos.

Na segunda parte, o Benfica dominou e dilatou a vantagem por Lucas Ordoñez (37m). Ao apontar o bis, Di Benedetto (46m) deu contornos de goleada ao resultado.

Depois de um empate em Braga e uma derrota no João Rocha, os encarnados conquistaram o primeiro triunfo fora de portas. A equipa de Nuno Resende é quinta classificada, com 13 pontos, enquanto a Oliveirense, que averbou a primeira derrota no campeonato, ocupa a terceira posição, com 15.

Também esta quarta-feira, o Sporting respondeu à derrota no Dragão Arena e aproveitou para colar-se à Oliveirense na tabela, ao vencer na receção ao Valongo (7-4).

Verona (3m e 47m), João Souto (9m), Toní Perez (17m), Ferran Font (20m) e Rafa Bessa (23m) apontaram os golos dos leões. João Almeida (bis), Tiago Sanches e Carlos Ramos marcaram para os visitantes.

Por esta altura, FC Porto, Sp. Tomar, Oliveirense e Sporting estão no topo da tabela, todos com 15 pontos, mas o Sp. Tomar ainda não jogou e pode isolar-se na liderança em caso de vitória ou empate na receção ao Juventude Pacense.