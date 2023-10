A equipa de hóquei em patins do FC Porto venceu nesta terça-feira o Murches, em Cascais (3-5), no arranque da 6.ª jornada do Campeonato Nacional.

Os dragões recuperaram de três desvantagens no marcador (1-0, 2-0 e 3-2) e garantiram o triunfo.

Com este resultado, a equipa de Ricardo Ares passa a somar 15 pontos e iguala Sp. Tomar e Oliveirense na liderança da prova, à condição, já que as duas formações entram apenas no ringue esta quarta-feira.