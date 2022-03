O sorteio realizado esta terça-feira em Paredes ditou que a campeã Oliveirense vai defrontar o finalista Benfica e o FC Porto o Óquei de Barcelos, na final four da Taça de Portugal de hóquei em patins.

Depois de dois anos sem se realizar, por força da pandemia da covid-19, a competição regressa a 8 de abril, quando os dois últimos finalistas se colocam frente a frente (20h00).

«Queremos levar a Taça para Oliveira de Azeméis e acredito que, com os jogadores a 100%, recuperados de lesões e da covid-19 (o que nos tem enfraquecido um bocadinho), podemos mostrar uma versão diferente e sermos mais competitivos», disse Avelino Bastos, diretor da Oliveirense, em declarações à agência Lusa.

Já Valter Neves, team manager do Benfica, prevê «jogos muito intensos e de elevadíssimo nível».

«O Benfica tem tido um desempenho evolutivo, tem apresentado um bom nível e acredito que o coletivo e o valor individual possa fazer a diferença a nosso favor», afirmou.

O vencedor da partida entre Oliveirense e Benfica vai defrontar na final um dos dois primeiros classificados no campeonato. O FC Porto, que é líder, e o Óquei de Barcelos, segundo, defrontam-se na outra meia-final, também no dia 8, às 17h00.

«Neste tipo de competição, totalmente diferente da prova de regularidade que é o campeonato, não há favoritos. O FC Porto entra em qualquer competição para ganhar, temos um naipe de excelentes jogadores e um grande treinador e, para nós, é fundamental ganhar o primeiro jogo», assumiu Eurico Pinto, diretor do FC Porto.

«Quem chega aqui, a esta fase decisiva, tem de estar moralizado e, olhando à nossa história, estamos preparados. A Taça de Portugal é um objetivo traçado no início da época e o nosso trunfo, a meu ver, é sermos nós próprios. Sem mais, nem menos», disse, por seu turno, Gaspar Emílio, diretor do conjunto de Barcelos.

A final four da Taça de Portugal de hóquei em patins disputa-se no pavilhão Multiusos de Paredes, com final marcada para sábado, dia 9, às 17h00.

O FC Porto é recordista, com 17 Taças no seu palmarés, enquanto o Benfica conta com 15 e a Oliveirense soma quatro.