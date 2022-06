O benfiquista Carlos Nicolía foi punido com dois jogos de suspensão, anunciou a Federação de Patinagem de Portugal.

No último jogo, o camisola 5 das águias viu o cartão azul após troca de palavras com Reinaldo García, do FC Porto, acabando por ver o vermelho após insultos à equipa de arbitragem.

O hoquista argentino falha assim o encontro entre o Benfica e FC Porto, que decide o título nacional, agendado para a próxima quarta-feira, às 20h00, no Dragão Arena.