A Oliveirense carimbou a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins, depois de vencer esta sexta-feira o detentor do troféu, Trissino, por 3-1, nos penáltis, após a igualdade (5-5) no fim do prolongamento.

Após ter recuperado de quatro desvantagens frente aos italianos, a equipa de Oliveira de Azeméis chegou pela primeira vez à vantagem na segunda parte do prolongamento, com um golo de Lucas Martínez, mas o Trissino empatou por Andrea Malagoli. Nos penáltis, os portugueses levaram a melhor.

A equipa orientada por Paulo Pereira vai disputar a meia-final no sábado, frente ao vencedor do jogo entre Sporting e Valongo, o que garante que pelo menos uma equipa portuguesa vai estar na final.