O FC Porto apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao vencer o Benfica, por 4-2, na final 8 que decorre em Viana do Castelo.

No jogo que arrancou essa fase da competição, foram os dragões a inaugurar o marcador, logo aos três minutos, graças a um penálti convertido por Gonçalo Alves.

A resposta encarnada, no entanto, não demorou muito: seis minutos volvidos, Pablo Álvarez restabeleceu a igualdade no marcador.

A primeira parte foi «morna», e até final o grande destaque foi um livre direto desperdiçado por Gonçalo Alves, que podia ter dado o 2-1 ao FC Porto. Esse foi, aliás, um prenúncio do que aí vinha.

O FILME DO JOGO.

O Benfica foi o primeiro a falhar um livre direto, por Nicolía, mas pouco depois Carlo Di Benedetto seguiu as pisadas do adversário, antes de Gonçalo Alves fazer o mesmo.

A nove minutos do fim, as águias tiveram uma grande oportunidade para se colocarem em vantagem pela primeira vez na partida, mas Diogo Rafael permitiu que Xavi Malian voltasse a brilhar, desta vez com um penálti defendido.

E quem não marca... sofre. E a dobrar.

Carlo Di Benedetto recolocou os azuis e brancos a ganhar a seis minutos do fim,, antes de Gonçalo Alves fazer o 3-1 aos 47 minutos. Pelo meio, Malian, imagine-se, voltou a defender um livre direto.

O Benfica ainda reduziu com pouco mais de dois minutos para jogar, por Nil Roca, mas a dez segundos do fim, já com o adversário todo balanceado para o ataque, Rafa «matou» a eliminatória para o dragão.

O FC Porto avança assim para as meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins: fica à espera de Óquei de Barcelos ou Barcelona nessa ronda.