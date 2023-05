FC Porto ou Famalicão? Vai ficar a conhecer-se nesta quinta-feira qual o clube que acompanha o Sp. Braga na final da Taça de Portugal.

Depois de ter vencido na primeira mão da meia-final por 2-1, o FC Porto joga com a possibilidade de empatar para assegurar nova presença no Jamor, enquanto o Famalicão precisa mesmo de vencer.

O jogo tem início marcado para as 20h30, no Estádio do Dragão, e o Maisfutebol vai acompanhar tudo AO MINUTO.