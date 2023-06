Nuno Resende, treinador de hóquei em patins do Benfica, citado pela agência Lusa após a conquista do campeonato, consumada com uma terceira vitória frente ao Sporting, no Pavilhão João Rocha:

«Estou feliz. Estou feliz pelos jogadores, pela direção, pelos adeptos. Foi um trabalho duro. Parabéns a todas as equipas, parabéns ao Sporting, que foi extremamente competitivo, parabéns a todos os treinadores.»

«O que mudou do ano passado para este foi o maior tempo de trabalho, melhor qualidade do plantel. Fomos a equipa mais forte fora de casa na fase regular. No ano passado, ganhou e bem o FC Porto, mas estivemos muito perto.»

«É a primeira vez que sou campeão em Portugal. Este ganhar, este fechar o título fora é muito importante. Não foi um play-off fácil. As minhas equipas chegam sempre mais fortes na ponta final. Foi isso que me fez ganhar em Itália. Essa frescura levou-nos a fazer este jogo. Fomos felizes, tivemos a estrelinha com algumas bolas nos postes e pelo excelente trabalho do Pedro Henriques. Hoje, tivemos uma alma tremenda. No cômputo geral, o tempo de trabalho deu dos seus frutos.»

«Carlos Nicolía foi fundamental no jogo 1 e no jogo 3. Hoje, não conseguimos marcar de bola parada. Estivemos desastrados. Mas também é bom, porque ainda diriam que ganhámos o jogo pelas bolas paradas. Mas, se o Carlos falhou, foi porque Ângelo Girão esteve muito bem.»

«Foi uma grande final, se calhar, pela qualidade das duas equipas, justificava um quinto jogo, ou nunca se parava (risos).»

«Esta medalha não tem impacto para mim. Não é isso que me move. É o processo. É a análise. Acho que hoje não vou analisar o jogo. Estou muito feliz pelos jogadores que estiveram muito tempo sem ganhar.»

[sobre o futuro?] «Nunca em momento algum isso me preocupou. Disse, quando foi a minha apresentação, que queria trabalhar 24 horas por dia. O futuro a Deus pertence”.