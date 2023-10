Adam Johnson, jogador dos Nottingham Panthers, morreu na noite de sábado durante o jogo frente ao Sheffield Steelers, após ter sofrido uma grave lesão em campo.

Numa jogada ofensiva, o norte-americano de 29 anos foi derrubado e acabou atingido no pescoço pela lâmina de um patim do adversário. Esse momento provocou um corte profundo no pescoço de Johnson, que ainda conseguiu encaminhar-se para o banco de suplentes, já a esvair-se em sangue.

O antigo atleta dos Pittsburgh Penguins, da Liga norte-americana de hóquei no gelo, ainda foi transportado para o Hospital Geral do Norte de Sheffield, mas não resistiu aos ferimentos.

«Os Panthers enviam os nossos pensamentos e condolências à família de Adam, à companheira e a todos os seus amigos neste período difícil. Toda a gente no clube, incluindo jogadores, staff, equipa técnica e direção estão de coração partido com esta notícia», lê-se, no comunicado da equipa de Nottingham.

Na sequência desta notícia, a Elite Ice Hockey League (EIHL), liga britânica de hóquei no gelo, anunciou que os jogos de domingos em todo o Reino Unido foram adiados.