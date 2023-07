A hoquista Sofia Moncóvio, antiga capitã do Sporting, foi apresentada nesta sexta-feira pelo Benfica.

Em declarações reproduzidas pelo novo clube, a internacional português de 24 anos descreve a mudança como «um grande passo», ao assinar contrato com as decacampeãs nacionais após terminar o vínculo com o Sporting, que decidiu acabar com o hóquei feminino.

A conquista do título europeu é apontado como principal objetivo por Sofia Moncóvio, para além de ajudar a revalidar os títulos nacionais que o clube já possui.

«Nós já passamos muito tempo juntas na Seleção. Damo-nos todas muito bem, a maior parte do plantel faz parte da Seleção. Isso, para mim, é uma mais-valia, porque já venho para aqui adaptada às minhas colegas de equipa», acrescentou a atleta.