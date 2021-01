Portugal inicia esta quinta-feira a quarta presença no Campeonato do Mundo de Andebol, cuja edição 2021 disputa-se no Egito. O adversário é a Islândia e pode acompanhar o jogo AO MINUTO no MAISFUTEBOL, a partir das 19h30.

O selecionador, Paulo Jorge Pereira, tem quatro baixas para este jogo: Gustavo Capdeville, Alexandre Cavalcanti, Diogo Silva e Luís Frade. Este último é mesmo a principal ausência, até tendo em conta que foi eleito recentemente o melhor jogador sub-21 do mundo e esteve na final-four da Champions em dezembro.

Portugal está no Grupo F, que para além da Islândia inclui ainda Marrocos e Argélia.

Os três primeiros classificados do grupo passam à fase seguinte.

ACOMPANHE A ESTREIA DE PORTUGAL AO MINUTO.